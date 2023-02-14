مهرجان طيران الإمارات للآداب يحتفي بالقراء الواعدين

احتفى مهرجان طيران الإمارات للآداب بالفائزين بكأس شيفرون للقرّاء بعد منافسات بين 87 فريقاً من طلبة المدارس في النهائيات التي تنظم باللغتين العربية والإنجليزية، في فئتيها الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وسلم الجوائز كل من رئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة مدير عام الشرق الأوسط للمشاريع المشتركة والطيران في الشركة رينو شارما، ومدير العلاقات التجارية والحكومية بـ«شيفرون الخليج» محمد الصادق، والرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب إيزابيل أبوالهول، ومديرة المهرجان أحلام بلوكي.

وفازت في المرحلة الابتدائية (الإنجليزية) فرق ذا مافيريك ريدرز، المدرسة الهندية العالمية، دبي، وذا بولار ريدرز، مدرسة وينشستر، جبل علي، دبي، وذا إليمنترز، جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية، دبي. وفي الإعدادية/الثانوية، فازت فرق MRIS-G 2، منارة الرياض الدولية، بنات، السعودية، ووير ذا وايلد بوكس أر، مدرسة القديسة مريم الكاثوليكية الثانوية بدبي، وميلينيوم سينيور ريدرز، مدرسة الألفية، دبي.

أما في المرحلة الابتدائية (اللغة العربية) ففازت فرق المستقبل المشرق، دار العلوم الخاصة – فلج هزاع، أبوظبي، وحكمة العلي من الحكمة الخاصة – النعيمية، عجمان، وفرسان الإبداع من الإبداع العلمي الدولية، ند الشبا، دبي.

وفي المرحلة الإعدادية/الثانوية، فاز فريق، رواد الإبداع، دار العلوم الخاصة – فلج هزاع، أبوظبي، والأقلام الواعدة، دار العلوم الخاصة – فلج هزاع، أبوظبي، وسفراء القراءة، المعرفة 2 الحلقة الأولى والثانية والتعليم الثانوي بنات، الفجيرة.