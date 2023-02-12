مصر: جراح أورام شهير متزوج من 4 سيدات سراً... يكشفه الفيسبوك بعد أن أنجب 12 ولداً

قضت محكمة مصرية بحبس طبيب معروف أخفى زواجه من 4 سيدات، وأنجب من بعضهن 12 ابنا طيلة 24 عاما.

وشهدت محافظة الغربية شمال مصر الواقعة حيث تورط جراح شهير تخصص في جراحات الأورام بمدينة طنطا في الزواج من أربع سيدات، دون علم اثنتين منهن حتى اكتشفت إحدى الزوجات الأمر من خلال رسائل على فيسبوك.

وتقدمت زوجة من زوجات الطبيب وهي الأولى، وتدعى "هناء ع.ا" تعمل معلمة وتقيم بقرية شنيرة البحرية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية بدعوى قضائية ضد زوجها، ويدعى "محمود .ف" "ويعمل طبيبا بمدينة طنطا حيث طالبت وفق القانون بمعاقبته لإخفائه زواجه الثالث والرابع عنها، وقيامه بالتدليس عليها وتزويد الآخرين ومن بينهم مأذون المنطقة التي يتولى عقد القران للمتزوجين بمعلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها، حتى لا يتم إخبارها وفقا للقانون بأمر زواجه من ثالثة ورابعة.

وقال أسامة عمر محامي الزوجة إن موكلته تزوجت الطبيب الشهير في العام 1999وأنجبت منه خمسة أبناء ثم تزوج بأخرى في العام 2001 وأنجب منها 6 أبناء وكان هذا بعلمها ومعرفتها، مضيفا أن الزوجة اكتشفت قبل أسابيع أن زوجها تزوج بسيدة ثالثة سرا، وذلك من خلال رسائل على الفيسبوك.

وأضاف حسب"العربية.نت" أن الزوجة تمكنت من الحصول على صور لقسيمة زواج زوجها، مشيرة إلى أنه ومن خلال مخاطبة الجهات الرسمية للحصول على أصل قسيمة الزواج فوجئت الزوجة أن زوجها متزوج من زوجتين سرا إحداهما وهي الثالثة في العام 2017 والأخرى والأخيرة وهي الرابعة في العام 2020 .

ووفق محامي الزوجة تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح السنطة، التي وعلى الفور قضت بمعاقبة الطبيب بالسجن 6 أشهر وتعويض 5 آلاف جنيه للزوجة وكفالة 1000جنيه.

من جانبها رفضت نقابة الأطباء التعليق على الأمر، معتبرة أنه أمر شخصي وليس له علاقة بعمل الطبيب وأخلاقيات المهنة.