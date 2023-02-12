أردني يستأجر مجرماً ليعتدي له على زوجته.. فكانت الضحية الإبنة

في جريمة تقشعر لها الأبدان، استأجر مواطن أردني مجرماً صاحب أسبقيات كي يعتدي له على زوجته، لكن الأخير لم يتأكد من الضحية التي فتحت له الباب وعاجلها بضربة سكين في وجهها ليتبين لاحقاً أنها كانت الإبنة وليست الزوجة المتفق عليها.

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الأردني إنّه أُسعفت اول من أمس طفلة تبلغ 11 عاما من العمر إلى المستشفى إثر اعتداء شخص مجهول عليها هاجمها بأداة حادة في وجهها، امام منزلها شمال العاصمة وحصلت على تقرير طبي يفيد بأنّ حالتها متوسطة.

وأكّد الناطق الاعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً تولى متابعة القضية تمكن من كشف هوية ذلك الشخص وهو من ذوي الاسبقيات وأُلقي القبض عليه في اليوم التالي في محافظة الزرقاء وهو برفقة والد الطفلة الضحية.

وتابع الناطق الاعلامي انه بالتحقيق مع المعتدي اعترف بقيامه بجريمته بتحريض من والد الطفلة بعد ان طلب منه أنْ يقوم بايذاء زوجته اثر خلافات بينهما وانه قام بطرق الباب وعند فتح الطفلة الباب بادر بضربها ظانا انها الزوجة وبالتحقيق مع والد الطفلة اعترف بتحريض ذلك الشخص المشبوه بالاعتداء على زوجته بواسطة اداة حادة وبوشر التحقيق معهما تمهيداً لاحالتهما للقضاء.