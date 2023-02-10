دراسة: الزواج غير السعيد أفضل للصحة من العزوبية أو الانفصال

توصلت دراسة علمية حديثة أجراها فريق مشترك من جامعتي "كارلتون" و"لوكسمبروغ"، إلى أن الزواج غير السعيد أفضل لصحة الإنسان من كونه يعيش عازباً أو منفصلا.

وأفادت الدراسة بأن الأشخاص الذين يعيشون مع زوج يكونون أقل عرضة للإصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم، بغض النظر عن مدى انسجام أو حدة علاقتهم.

ويعتقد الخبراء أن الأزواج يؤثرون على سلوك بعضهم البعض وكذلك يميلون للحصول على دخل مشترك أعلى، مما قد يؤدي أيضًا إلى تناول طعام صحي.

ووجدت الأبحاث السابقة أن الزواج يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الفوائد الصحية بما في ذلك تجنب خطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، أكثر من العازبين.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 3300 بالغ، تتراوح أعمارهم بين 50 و 89 عامًا، من الدراسة الإنجليزية الطولية للشيخوخة.

وسُئل الناس عما إذا كان لديهم زوج أو زوجة أو شريك يعيشون معهم، ووجد 76% من المشاركين أنهم متزوجون أو متعايشون، كما طُلب منهم أسئلة لفحص مستوى التوتر والدعم داخل العلاقة.

بعد ذلك، تم تحليل النتائج جنبًا إلى جنب مع البيانات التي تم جمعها من عينات الدم المأخوذة كل أربع سنوات والتي تقيس متوسط مستويات السكر في الدم، والمعروفة باسم HbA1c.

ووجد الخبراء أن أولئك الذين تزوجوا أو عاشوا معًا لديهم مستويات سكر في الدم أقل من أولئك الذين كانوا غير متزوجين أو مطلقين أو ثكلى.

وأظهرت النتائج أن الشيء نفسه ينطبق على كل من الرجال والنساء، بحسب الدراسة التي أوردت تفاصيلها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تحدث جودة العلاقة فرقًا كبيرًا في متوسط مستويات الجلوكوز في الدم، والتي أقروا بأنها كانت مفاجئة في ضوء النتائج السابقة التي تشير إلى أن العلاقات الداعمة هي الأكثر فائدة.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين عانوا من التحولات الزوجية - مثل الطلاق - عانوا أيضًا من تغيرات كبيرة في مستويات HbA1c لديهم واحتمالات الإصابة بمقدمات السكري، وهي الحالة التي تسبق مرض السكري غالبًا.