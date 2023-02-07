عرض مبهج في أكاديمية الفنون الأدائية

نظمت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عرضاً مبهجاً بعنوان «ديسكونكت» قدّمه طلابها الموهوبون في دبلوم الرقص. وجمع - العرض الذي كان بمثابة أمسية ترفيهية من الأداء - بين الرقص الكلاسيكي الجديد وأسلوب برودواي وموسيقى الجاز وأنماط الرقص المعاصر الفريدة، ما أظهر قدرة الفريق البدنية والحركية العالية وموهبتهم الإبداعية المتميزة.

وأعرب حضور للعرض عن انبهارهم بالتصاميم والألوان المميزة والحركات الفريدة التي تضمنت استعراضات مختلفة ومنفصلة.

وتألف العرض الذي قدم خلال السبت والأحد الماضيين بحضور رواد ومختصين في المجال الفني من ثلاث رقصات روت قصصاً مختلفة، وهي «سوبركاليدر» و«ذا دارك سايد» و«آي جوتشا».

من جهته، قال المدير الفني للعرض ورئيس برنامج دبلوم الرقص في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية أليكس جيسوب: «لطالما أدهشني استكشاف الفنون الأدائية في بيئة الأكاديمية التي تتسم بتعدد الجوانب والثقافات، وكيف أن فنوننا بجميع أشكالها تتفاعل لتوصيل قصصنا وعرض تجربتنا الإنسانية». وأضاف «رغم مختلف الاستكشافات التي نواصل القيام بها في الأكاديمية، إلا أن الرقص يظل من أهم وسائل التعبير التي تتجاوز جميع القيود اللغوية والحواجز الأخرى».