شاهد سحابة «أم اللؤلؤ» النادرة التي تم تصويرها في اسكتلندا... (فيديو)

تدولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام عالمية، ماتم رصده في سماء اسكتلندا قبل أيام، حيث تم تسجيل إحدى أجمل الظواهر الطبيعية، او مايعرف بـ ظاهرة سحابة «أم اللؤلؤ» النادرة.

ويرصد هذا النوع من السحب في الطبقات العلوية من الغلاف الجوي، ويتشكل في ظروف جوية شديدة البرودة، ويطلق على السحابة اسم «أم اللؤلؤ» بسبب ألوانها الجميلة أو اسم السحابة الصدفية.

وبحسب «بي بي سي»، فإن هذا النوع من السحب يتشكل في «ظروف شديدة البرودة فوق المناطق القطبية على ارتفاع يتراوح بين 19 و30 كيلومتراً، وهو ارتفاع أعلى بكثير من ارتفاع الغيوم العادي.