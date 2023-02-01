«القافلة الوردية».. 7 أيام مع رحلة الأمل

أعلنت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، المعنية بنشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، المسارات الرسمية لمسيرة فرسانها الـ11، التي تنطلق السبت المقبل، تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان، إذ تجوب رحلة الأمل والحياة الإمارات السبع، وتركز في اليوم الأول على نشر الوعي بكل أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها، وتشمل سرطان الثدي، والجلد، والقولون، والخصية، وعنق الرحم، وسرطان الأطفال.

وتبدأ فعاليات مسيرة فرسان القافلة الوردية في إمارة الشارقة، إذ سيجتمع الفرسان في شاطئ الحيرة، وسيتحركون عبر شوارع الشارقة وصولاً إلى «الحصن» بمنطقة «قلب الشارقة»، ثم تنطلق المسيرة من مستشفى ثومبي عجمان، عبر مناطق عدة، وصولاً إلى «مارينا الزوراء 1».

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني في دبي من مركز دبي المالي «جيت أفينيو»، مروراً بمواقف مراسي الخليج التجاري، ثم «سكاي دايف دبي»، مروراً بـ«مساكن شاطئ جميرا» (JBR)، وصولاً إلى «سيتي ووك».

وتعود القافلة إلى الشارقة في اليوم الثالث، إذ تنطلق المسيرة من مقر «بيئة» وتزور عدداً من المؤسسات، منها «مدينة الشارقة للإعلام» (شمس)، و«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، ومجمّع «الجادة» في الزاهية، و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وتصل أخيراً إلى «مستشفى الجامعة بالشارقة».

ويبدأ اليوم الرابع في إمارة أم القيوين، من سور أم القيوين التاريخي، إلى «مستشفى أم القيوين»، ثم شاطئ الطائرات الورقية (كايت بيتش)، وستنطلق المسيرة من «مارينا الحمرية للصيادين»، مروراً بـ«نادي سيدات الشارقة - فرع الحمرية»، وأخيراً إلى «شاطئ الحمرية».

ويشهد اليوم الخامس انطلاق الفرسان من الفجيرة من «واجهة كلباء المائية» إلى «الساحل الشرقي للرحلات البحرية»، ثم من «كورنيش كلباء» إلى شاطئ المظلات بالفجيرة، وأخيراً تنطلق المسيرة من «السوق القديم» في خورفكان إلى «مسرح خورفكان».

وتبدأ فعاليات اليوم السادس من «مستشفى صقر» برأس الخيمة، مروراً بـ«منتجع كوف روتانا»، وتنتهي في «لاجون - ميناء العرب».

وتنطلق المسيرة في اليوم السابع من «واحة الكرامة» بأبوظبي مروراً بجامع الشيخ زايد، لتحط مسيرة الفرسان رحالها في «مستشفى هيلث بوينت - أبوظبي». ويقام حفل الاختتام في «جزيرة الحديريات» بأبوظبي.

وطوال مسار الرحلة، توفر «القافلة الوردية» للنساء والرجال الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي تشمل الفحص السريري، والفحص بالأمواج فوق الصوتية، وفحص الماموغرام، في عياداتها المتنقلة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة عن السرطان، وتشجيع ممارسات الوقاية من خلال الكشف المبكر الذاتي والدوري.

طوال مسار الرحلة ستوفر «القافلة الوردية» للنساء والرجال الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.