مصرع 5 أشخاص في حريق مستشفى شرقي الهند

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق اندلع داخل مستشفى خاص بولاية جهارخاند بشرق الهند، اليوم السبت

واندلع الحريق في الطابق الثاني من مستشفى حضرة في محلة بنك مور في منطقة دانباد في الساعات الأولى من اليوم.

وقالت الشرطة إن من بين القتلى صاحب المستشفى الخاص الطبيب وزوجته وخادمة واثنان من أقاربه، مبينا أن معظم الوفيات نجمت عن الاختناق.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في المستشفى عند نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل اليوم السبت وانتشر بوتيرة سريعة.

وتم إنقاذ نحو تسعة أشخاص وإدخالهم إلى مستشفى قريب.وخمسة منهم في حالة خطيرة.