القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم الاربعاء وتلغي حفل محمود العسيلي

قررت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الأربعاء 25 يناير نظراً للأحوال الجوية المتقلبة، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

بموجب هذا القرار سيتم إلغاء حفل للفنان محمود العسيلي. وقالت القرية العالمية في بيان صارد عنها " نشارك ضيوفنا خيبة أملهم، إلا أن الحفاظ على سلامة جميع ضيوفنا هي أولويتنا الرئيسة". وستعلن القرية العالمية عن المزيد من العروض العالمية المستوى في القرية العالمية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.