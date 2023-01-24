نغم «إكسبو دبي».. العزف مستمر

رافقت أوركسترا الفردوس - التي تأسست في «إكسبو 2020 دبي» - النجمة بيونسيه بأداء مميز استمر لمدة 90 دقيقة، ضمن حفل افتتاح فندق «أتلانتس ذا رويال» في دبي السبت الماضي.

وقدمت الأوركسترا برفقة الأيقونة العالمية - التي حصدت أكبر عدد من الجوائز في تاريخ جائزة غرامي - عرضاً متنوعاً ثقافياً تضمن عناصر من الموسيقى العربية مع آلات العود والبُزق والرق والدربكة.

وتستمر أنغام أوركسترا الفردوس، التي تُعد من إرث المعرض الدولي، في مدينة إكسبو دبي، وتضم الفرقة عضوات من 24 جنسية، إذ تحتفي بالمواهب الفنية النسائية، وتشجع الأجيال الشابة على تحقيق أحلامها في عالم الموسيقى.

وقالت قائد الفرقة الموسيقية مونيكا وودمان: «مازلنا فرقة أوركسترا جديدة، وعملنا مع الأيقونة العالمية بيونسيه فاق توقعاتنا، وما أحببته هو أن جميع المقطوعات التي قدمناها تضمنت روح أوركسترا الفردوس، وهو ما كانت الفنانة الشهيرة مدركة له». بينما قالت قائدة قسم الأوتار أولينا بونبون: «من الرائع أن تكون جزءاً من حدث بهذا الحجم، وأنا ممتنة لمدينة إكسبو دبي، ليس فقط لمنحنا منصة عالمية، ولكن للثقة وإشراكنا في فرص متميزة».

يُشار إلى أن أوركسترا الفردوس عزفت مع مجموعة من الفنانين العالميين خلال «إكسبو 2020 دبي»، ومن بينهم أندريا بوتشيلي وكريستينا أغيليرا، وهذه المرة الأولى التي تقدم حفلاً خارج المعرض العالمي ومدينة إكسبو دبي.