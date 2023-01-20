روسيا تصنع "معطف إخفاء" قادر على إخفاء الجنود

ذكرت وسائل إعلام روسية أن خبراء محليين يعملون على تصنيع ملابس بمواصفات خاصة لعناصر الجيش الروسي.

وتبعا لقناة "SHOT" على تليغرام فإن "ورشة لتصنيع الملابس في تولياتي الروسية بدأت بتصنيع (معاطف إخفاء) وسراويل قصيرة واقية خاصة لعناصر الجيش الروسي".

وقالت القناة في منشور لها "أعيد توجيه الورشة التي كانت تنتج في السابق سترات وسراويل وألبسة عادية، لتلبية احتياجات جنود الجيش الروسي، وتمكنت الورشة من تطوير معطف مموه خاص قادر على إخفاء الجنود عن استخبارات العدو.. والسرّ في هذا المعطف هو بطانته الخاصة التي تحتفظ بالحرارة، وبالتالي يصبح الشخص الذي يرتديه غير مرئي تماما من قبل كاميرات الدراون التي تعتمد تقنيات التصوير الحراري".

وحسب "روسيا اليوم" فإنه وتبعا للقناة بدأت الورشة وبالإضافة إلى المعطف المذكور بخياطة سراويل قصيرة مصنوعة من ألياف خاصة شديدة المتانة قادرة على مقاومة الشظايا، وتم اختبار عينات المنتجات الجديدة وأثبتت تلك المنتجات فعاليتها.

وأشارت القناة إلى أن الورشة المذكورة قادرة في الشهر على إنتاج 15 ألف قطعة من "معاطف الإخفاء" و"السراويل الواقية"، وأكياس النوم، وغيرها من الأشياء الأخرى اللازمة للجنود.