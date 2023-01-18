فتح "كيس" وجبة "ماكدونالدز" فكانت المفاجأة صادمة

قال صاحب حساب على تطبيق "تيك توك"، ويدعى خوسيه فارغاس، أنه ذهب لأحد فروع مطاعم "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة للحصول على وجبة سريعة، فتم تسليمه حقيبة مليئة بالنقود بالإضافة إلى الوجبة التي طلبها.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، أظهر الفيديو، الذي اقترب من مليون وربع المليون مشاهدة واقترب من 300 ألف إعجاب، أن فارغاس وهو يفتح كيس الوجبة شعر بالصدمة عندما وجد آلاف الدولارات بداخله.

قال فارغاس في فيديو "تيك توك": "ماذا يوجد في هذه الحقيبة؟"، وعندما مده يده وجد الكيس البلاستيك مليء بالمال.

وأشار "فقط بضعة آلاف من الدولارات هنا". "ما هذا؟ لماذا يفعلون هذا؟".

وأضاف فارغاس، الذي لم يذكر موقع المطعم: "الآن يجب أن أعيد هذا لأنني شخص جيد، على ما أعتقد".

أعاد فارغاس حقيبة النقود إلى المطعم.

وعندما أعادها للموظفين بالداخل، سألهم مازحاً عما إذا كانوا يقومون بغسيل الأموال. بدا أن الطاقم الذي عمل في ذلك اليوم مرتاح تمامًا لاسترداد أموال الفرع، حيث صرخوا بفرح "أوه، يا إلهي".

يمكن حتى سماع إحدى الموظفات تقول إنها أرادت أن تعانق فارغاس والتقاط صورة له.

وقال فارغاس أمام كاميرا هاتفه عندما عاد إلى السيارة بعد أن قام بـ "العمل الصالح": "لقد كانوا جميعًا يعانقونني ويشكرونني ويبكون، وكافأوني بوجبات مجانية من ماكدونالدز لمدة شهر". كما أدعى أنهم منحوه 200 دولار مكافأة.