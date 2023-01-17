النيابة الكويتية تحقق مع شبكة «تسريب اختبارات الثانوية العامة»

تواصل النيابة العامة في الكويت تحقيقاتها مع شبكة متهمة بتسريب اختبارات طلبة وطالبات الثانوية العامة، وكشف صحيفة «القبس» ان عدد المتهمين ارتفع إلى 6 بينهم «معلم ومعلمة» وثلاثة مواطنين آخرين ووافد، حيث صدر قرار باستمرار حجزهم.

وقال المصدر إن النيابة اسندت عددا من التهم، أبرزها غسل أموال وذلك بسبب حصول المتهمين بحسب المعلومات الأولية على مبالغ من مئات الطلبة والطالبات مقابل انضمامهم إلى «جروبات خاصة للغش» والدفع مقابل كل مادة وليس على جميع المواد التي يتم تسريب الإختبارات فيها.

وأشار المصدر الى ان المتهمين واصلوا انكار التهم، بينما برر أحدهم بأن تسريب الاختبارات لا يزال مستمراً بحسب أخبار الصحف المتداولة حتى بعد القبض عليهم، مما يعني أنه بريء من هذه التهم، فيما لا تزال التحريات متواصلة وقد تكشف عن تورط آخرين.

ولفت المصدر إلى أن هذه الجريمة في حال ثبوتها تعد بالغة الخطورة لأنها تدمر جيلا بأكمله وتبخس حق المجتهدين خصوصاً أنها اصبحت ظاهرة لدى العديد من الطلبة.