ولاية كنتاكي تنضم إلى حظر «تيك توك»

انضمت ولاية كنتاكي لأكثر من 20 ولاية أميركية في حظر تطبيق الفيديو الشهير «تيك توك» على أجهزة الحكومة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني. وقالت الولاية إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظفي الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى التطبيق المملوك للصينيين «بخلاف أغراض إنفاذ القانون». ووقع حاكم ولايتي ويسكونسن ونورث كارولاينا أوامر تحظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية أمس الخميس. واتخذت ولايات أوهايو ونيوجيرزي وأركنسو إجراءات مماثلة في وقت سابق.

ومضت بعض الولايات قدماً في ما هو أبعد من استهداف «تيك توك»، فقد حظرت نيوجيرزي وويسكونسن أيضاً بائعي ومنتجات وخدمات شركات صينية أخرى.

وتسعى «تيك توك» إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للأميركيين.