مسرح «ثياتر أوف ديجتال آرت».. عروض موسيقية فريدة

أعلن مسرح ثياتر أوف ديجتال آرت (TODA)، عن استضافة سلسلةٍ من الفعاليات الموسيقية، بمشاركة مجموعة من ألمع المواهب في مجال الموسيقى والثقافة والترفيه طيلة شهر يناير 2023، بهدف الاحتفاء بمختلف الثقافات العالمية واستعراض أبرز فنون المسرح الموسيقي. وتبدأ الفعالية بأداءٍ كلاسيكي معاصر لآرش بهزادي، الملحن وعازف البيانو الكندي من أصول إيرانية، أمام جمهورٍ عالمي من عشاق الفن. ويأخذ بهزادي الحضور في رحلةٍ موسيقية غامرة، حيث يقدم مجموعة من مقطوعات البيانو المميزة التي تحرك المشاعر والعواطف. ومن المقرر تقديم العرض الاستثنائي لمرةٍ واحدة فقط اليوم الأحد في الساعة 8 مساءً. ويتضمن برنامج الفعاليات أمسية أوركسترا مميزة في يوم 21 الجاري، الساعة 8 مساءً، بعنوان« وات اي ووندرفل جاز»، للمغني شير أوستون وفرقته المؤلفة من 22 موسيقياً محترفاً. وتهدف الأمسية إلى الاحتفاء بموسيقى الجاز؛ والبوب؛ وأجمل الأغاني الكلاسيكية لفرانك سيناترا؛ وإيلا فيتزجيرالد؛ وآيمي واينهاوس وسط عرضٍ موسيقي مملوء بالحماسة والمتعة.