رحيل تاتيانا باتيتز إحدى «عارضات الأزياء الأصليات»

توفيت في كاليفورنيا أمس عارضة الأزياء الألمانية تاتيانا باتيتز، عن 56 عاماً، والتي تعد إحدى أشهر العارضات في الثمانينيات والتسعينيات وظهرت في أغنية مصورة للمغني جورج مايكل.

وكان مصور الموضة الألماني الشهير بيتر ليندبرغ الذي توفي عام 2019، المصوّر المفضل لدى تاتيانا باتيتز إذ كان يصوّرها منذ الثمانينات. وقالت مؤسسَته على تويتر إنها «حزينة بشدة لوفاة تاتيانا باتيتز، صديقة بيتر القديمة»، مشيدة بـ«لطف تاتيانا وجمالها الداخلي وذكائها المذهل».

وقالت رئيسة مجلس إدارة مجلة «فوغ» أنا وينتور، إن تاتيانا باتيتز التي وُلدت في ألمانيا، ونشأت في السويد واستقرت في كاليفورنيا، «كانت رمزاً للأناقة الأوروبية» مثل «رومي شنايدر ومونيكا فيتي».

وكانت باتيتز جزءاً من مجموعة نخبوية عُرفت باسم «عارضات الأزياء الأصليات» في الثمانينات والتسعينات، إلى جانب إستيل لوفيبور وكارن ألكسندر ورايتشل وليامز وليندا إيفانجيليستا وكريستي تورلينغتون. وظهرت النساء الست في صورة شهيرة التُقطت على الشاطئ عام 1988 بعدسة بيتر ليندبرغ لصالح فوغ.

كما ظهرت تاتيانا باتيتز وكريستي تورلينغتون وليندا إيفانجيليستا ونعومي كامبل وسيندي كروفورد في النسخة المصورة لأغنية (فريدوم ناينتي) للمغني البريطاني الشهير جورج مايكل الذي توفي عام 2016.