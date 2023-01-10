توفيت زوجته.. فصنع تمثالا لها من السيليكون وأجلسها بجانبه

أنفق أحد المتقاعدين الهنود 2500 جنيه إسترليني لصنع دمية سيليكون تشبه زوجته المتوفاة وبحجمها الطبيعي لتجالسه على أريكة بيته بشكل دائم.

وحلت النسخة الاصطناعية المذهلة مكان الزوجة المتوفاة، بعد أن قرر الموظف الحكومي الأرمل تاباس سانديليا طلبها لأنها كانت رغبة زوجته المحتضرة إندراني.

واستغرق الأمر ستة أشهر من العمل بالنسبة للنحات سوبيمال داس ، 46 عامًا ، لإكمال النموذج ، الذي يزن 30 كجم، وهو الآن مزين بالمجوهرات ورداء الساري الحريري الذي ارتدته في حفل زفاف ابنهما.

ويبدو النموذج المصنوع بإتقان المرأة وهي تجلس ويداها متقاطعتان كما كانت معتادة، وهي تجلس في مكانها المفضل على أريكة منزلهما الرئيسية في كايكالي ، الهند.

وكانت إندراني تبلغ من العمر 59 عامًا عندما توفيت بمفردها في المستشفى ، خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد ، بينما أُجبر زوجها البالغ من العمر 65 عامًا على تطبيق العزل في منزلهما.

وقال الزوج الحزين أنه كان يهدف إلى تلبية رغبة زوجته من خلال التمثال الواقعي، كما قال لصحيفة The Times of India ، حيث قال أنها طلبت منه ذلك في وقت سابق.

وقال أن زوجته رأت خلال زيارة سابقة لهما إلى معبد بعيد في مايبور منذ عشر سنوات تمثالا نابضا بالحياة لمؤسس مجموعة دينية وأنها أبدت رغبتها في الحصول على تمثال مشابه إذا تصادفت وفاتها قبلي".

وأضاف سانديليا مستمتعًا بالاهتمام الذي يتلقاه من جيرانه لما فعله "توفيت زوجتي في 4 مايو 2021 وأردت فقط تحقيق رغبتها".

انتهى بحثه عن نحات العام الماضي ، عندما اعتمد على سوبيمال داس وعمل معه لعدة أيام أثناء صنع نموذج طيني لزوجته ، وهو الشيء الذي شكل بعد ذلك قالب صب السيليكون.

وختم الأرمل سانديليا "لا شيء أقل من تعبيرات وجه إندراني الفعلية ستنفعني. بعد كل شيء لقد عشت معها 39 عامًا".