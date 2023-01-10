3 أيام في حتّا.. حافلة بالمغامرات ونغمات دبي

تنطلق الجمعة المقبلة فعاليات مهرجان «كور يونيتي»، الذي ينظم في منطقة حتا ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ويستمر ثلاثة أيام حافلة بالمغامرات والموسيقى والحركة والنشاط في الهواء الطلق.

وسيجمع المهرجان المجتمعي مواهب ملهمة في مجال اللياقة والصحة والعافية في المنطقة لتحفيز الجميع على النشاط خلال مهرجان دبي للتسوق. ويقدم الجزء الأول من مهرجان التخييم مجموعة من المدربين العالميين الذين يقدمون برنامجاً يومياً للتمارين الرياضية، ودروس اليوغا، وجلسات التدريبات عالية الكثافة، علاوة على حفلات الـ«دي جي» بعد غروب الشمس.

وتشارك فعالية «نغمات دبي» في المهرجان بمجموعة من العروض الصوتية الحية أمام خلفية رائعة لسلاسل جبال حتا. ويمكن لرواد المهرجان الاستمتاع بأغانيهم المفضلة ضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات من عربات الطعام الإقليمية.

كما يمكن للضيوف إشباع رغبة الاستكشاف من خلال رحلات التنزه الجماعي على الأقدام أو سباقات الركض أو مغامرات ركوب الدراجات أو مشاهدة شروق الشمس من فوق قمة جبال حتا، إضافة إلى رحلات التجديف بالكاياك عند سد حتا.

كما تعد أجواء المعسكرات والنزهات والمقاعد المنفوخة ونيران المخيم وشاحنات الطعام وحفلات الشواء والموسيقى الحية تحت النجوم سبباً مثالياً لجلب الأصدقاء وأفراد العائلة لصناعة ذكريات لا تُنسى في المهرجان.

يمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع الدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير الجاري، إذ يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة. كما يتضمن مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم والكثير من التجارب الأخرى.

• يمكن للضيوف مشاهدة شروق الشمس من فوق قمة جبال حتا.

• المهرجان المجتمعي يجمع مواهب في مجال اللياقة والصحة والعافية.



للكبار والصغار

لعشاق الرياضة والذين يحبون المنافسة، يقدم مهرجان «كور يونيتي»، الذي ينظم في منطقة حتا أجندة حافلة خلال عطلة نهاية الأسبوع بمباريات لعبة الصحن الطائر (الفريسبي) وكرة الزورب. أما بالنسبة للصغار، فتتوافر منطقة مخصصة للأطفال تعزز اللياقة البدنية والمتعة والترفيه والإلهام.