رئيسة وزراء الدنمارك تودع الأقصر وأسوان

اختتمت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أول من أمس، زيارة خاصة لمدينتي الأقصر وأسوان السياحيتين جنوب مصر، برفقة زوجها المصور والمخرج السينمائي بو تينبيرج.

وزارت رئيسة الوزراء الدنماركية وزوجها، المعالم الأثرية والسياحية في مدينتي الأقصر وأسوان، وفي الأقصر اختارت فريدريكسن، وزوجها الإقامة في «قصر الجُرفْ» التراثي الذي يقع وسط منطقة ريفية غرب الأقصر، والذي تستحضر مبانيه روح العمارة الإسلامية، وتنتشر به القباب والمشربيات. كما زارت الفنان سيد المطعني شيخ النحاتين بالأقصر بمنزله في منطقة القرنة.