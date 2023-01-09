«جولة حول العالم» وفلكلور روسي في «ميركاتو»

استقبل مركز «ميركاتو» ذو الطراز الإيطالي المعماري الراقي والمميز مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ28 بباقة من الفعاليات الشيقة والعروض القيمة وفرص الفوز بجوائز أسبوعية، تهدف إلى إغناء تجربة المتسوقين من المقيمين والسياح على حد سواء.

وتتميز الفعاليات الترفيهية والعروض المسرحية التي يستضيفها مسرح ميركاتو بكونها مستوحاة من ثقافات وحضارات مناطق مختلفة، من إفريقيا، إلى إيطاليا، وروسيا، وبيلاروسيا ومنغوليا لتأخذ الزوار برحلة تحت عنوان «جولة حول العالم مع ميركاتو».

وسيستمتع محبو التسوق بخصومات تراوح بين 25 و75% في متاجر ميركاتو وتاون سنتر جميرا، والتي تستمر حتى 29 يناير الجاري، مما يتيح فرصة المشاركة في السحب على الجوائز الأسبوعية الكبرى التي أعدها المركزان.

ويقدم ميركاتو حتى 15 الجاري عرض الرقص الروسي الذي يميزه الزي التقليدي الفلكلوري الملون والرقصات والحركات الإيقاعية والطاقة الإيجابية التي تضفي أجواء من البهجة والمرح خلال العرض.

وسيبهر عرض السحر الروسي الحضور بمجموعة من الخدع المبتكرة والحيل التي يشارك فيها الزوار في قالب كوميدي مميز.

بينما سيستمتع الأطفال بأوقات حافلة بالفائدة في ورش العمل الإبداعية، علاوة على مشاهدة العروض الجوالة.