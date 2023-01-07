اليابان تخطط لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطهي المستعمل

تخطط الشركات اليابانية لإنتاج وقود الطائرات منخفض الكربون من زيت الطهي المستعمل ، تماشياً مع الجهود العالمية المتزايدة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و خاصة المنبعث من الطائرات وغيرها من وسائل النقل .

ويتحرك كبار منتجي الوقود المتجدد لشراء زيت الطهي الياباني عالي الجودة المستخدم على نطاق واسع، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره. ويسود اعتقاد بأن وقود الطائرات المستدام (إس أي إف)، المصنوع من نفايات زيت الطهي، هو "ورقة رابحة" لتحقيق هدف منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطيران الدُّوَليّ إلى الصفر بحلول عام 2050.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى استبدال 10% من وقود الطائرات الذي تستخدمه شركات الطيران المحلية بوقود الطائرت المستدام بحلول عام 2030. ونظراً لأن اليابان تستورد وقود الطائرات المستدام من أوروبا والولايات المتحدة، فإن "انتاج زيت وقود الطيران المستدام محلياً أمر ضروري للمشتريات المستدامة" بحسب مسؤول في شركة طيران يابانية كبرى .

و انطلاقا من ذلك تخطط المجموعة الهندسية اليابانية جي جي القابضة (JGC Holdings Corp) لبناء مصنع لوقود الطائرات المستدام في مدينة ساكاي، محافظة أوساكا، بالتعاون مع شركتين محليتين- شركة كوزمو للنفط وشركة ريفو انترناشيونال لصناعة الوقود الحيوي. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع عملياته في وقت مبكر من السنة المالية 2024، لإنتاج 30 ألف طن من وقود إس أي إف سنوياً.

ومن المقرر أن تبدأ شركة جي جي سي وشركاؤها في استلام زيت الطهي المستعمل في مارس 2023 من المطاعم في المنشآت التجارية التي تديرها شركة ميتسوبيشي إيستيت (Mitsubishi Estate Co.). و بدأوا فعليا في شراء نفايات زيت الطهي من شركة مطارات كانساي، التي تشغل مطار كانساي الدُّوَليّ في أوساكا وغيره من المطارات في منطقة كانساي غرب اليابان.

وسينظر الفريق الذي تقوده شركة جي جي سي أيضاً في إمكانية جمع زيت الطهي المستخدم من المنازل بالتعاون مع حكومة مدينة ساكاي. ووفقاً لإحدى المنظمات ذات الصلة، بلغ إجمالي صادرات زيت الطهي المستعمل من اليابان في السنة المالية 2021 حوالي 120 ألف طن، أو 30% من الإجمالي، متضاعفاً من 60 ألف طن في السنة المالية 2017. وقفزت أسعار الصادرات أيضاً، لتصل إلى حوالي 190 ين للكيلوغرام الواحد اعتباراً من نوفمبر 2022، مقارنة بحوالي 80 ين قبل عامين.

وتعتزم شركة نيستي الفنلندية لإنتاج الوقود المتجدد، التي يُعتقد أنها مشتر رئيس لزيوت النفايات اليابانية، زيادة إنتاجها السنوي من وقود إس أي إف إلى 1.5 مليون طن بحلول نهاية عام 2023 من 10 آلاف طن في الوقت الحالي.

وقال مسؤول في قطاع الطيران إنه بينما تكثف شركات الطاقة الأجنبية جهودها لشراء زيت النفايات لإنتاج وقود الطيران المستدام إس أي إف، يتعين على الحكومة اليابانية تقديم الدعم للشركات المحلية لتعزيز استخدام نفايات زيت الطهي في اليابان.