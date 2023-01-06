«ذا فريدج» تعود إلى دبي بدورتها الـ 39 بباقة من النجوم

تعود سلسلة حفلات «ذا فريدج» إلى دبي في دورتها الـ39 ببرنامج يزخر بعروض ترضي جميع الأذواق، وينتظر أن تنطلق أولى حفلات عام 2023 في مسرح «ذا فريدج» في «السركال أفينيو» في منطقة القوز بدبي كل يوم ثلاثاء، ابتداءً من 17 يناير حتى السابع من فبراير المقبل. ويقدّم هذا الموسم عروضاً عدة تحيها مجموعة من الفنانين الموهوبين، تشمل كل من: «فريك» و«آرت فويسز» و«إدريسي» و«باريخ آند سينغ».

ويحرص برنامج هذه الدورة الذي يوزّع أربع حفلات موسيقية بين شهري يناير وفبراير، على تقديم تشكيلة النجوم المشاركة، لسلسلة لا مثيل لها من الحفلات الموسيقية وعلى جلب أهم الأعمال الأصلية والتعاونات الأولى من نوعها، إلى دولة الإمارات.

وستبدأ عروض سلسلة حفلات «ذا فريج» يوم 17 يناير مع فنان التراب الصومالي «فريك»، رائد موسيقى التراب في العالم العربي، الذي سبق له افتتاح عروض لفنانين مشهورين، من بينهم (Stormzy) و(Future). وستعتلي فرقة (Art Voices) الأرمينية خشبة المسرح في 24 يناير في أمسية تجمع بين أنغام الجاز والموسيقى الأرمينية. كما سيحيي المسرح خلال الأسبوع المقبل يوم 31 يناير، عرض المغني الأردني «إدريسي»، الذي سيقيم أمسية متميزة بموسيقى البوب العربية. وأخيراً سيختتم ثنائي البوب الهنديParekh & Singh)) الدورة في السابع من فبراير بالأنغام الساحرة والإيقاعات الحيوية. كما ستثري هذا الموسم عروض مساندة لا تُفوت تؤديها فرق: (NM1) و(Sanaz Sotoudeh) و(Sara Felula) و(Seaside Feels).

تفتح الأبواب أمام الجمهور اعتباراً من الساعة 7:30 مساءً للعروض الأربعة كلها. ومن المرتقب أن تنطلق العروض الحية من الساعة الثامنة مساءً وحتى 9:45 مساءً.

وتعود جذور عروض سلسلة حفلات «ذا فريج» لعام 2008، وهي المنصة الأكثر شهرة للموسيقى الأصلية في دولة الإمارات. وقد تطوّرت سريعاً من الإعداد المسرحي البسيط والخالي من المؤثرات لتصبح منصة شاملة للعروض الحية مع نظام سمعي بصري يتيح للفنانين تحويل رؤاهم الطموحة إلى حقيقة واقعة. وتأخذ سلسلة الحفلات الموسيقية هذه على عاتقها، مهمة دعم الشباب الإقليمي، من خلال توفير منصّة للموسيقيين الصاعدين من جميع أنحاء الإمارات وخارجها، خصوصاً أولئك الذين تغيّر بصماتهم المشهد الموسيقي العربي. وتتماهى «ذا فريدج»، من خلال منح الفرق المشاركة التحكم الكامل في تصميماتها وزخارفها وإسقاطاتها وعروضها الضوئية، مع لوحة بيضاء يضيف إليها كل أداء شيئاً جديداً وفريداً بشكل تام.