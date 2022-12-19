ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل.. والأطباء يدرسون "قطع اثنتين"

في حالة نادرة، أنجبت امرأة هندية طفلة بـأربع أرجل في جواليور بولاية ماديا براديش، وقد أكد الأطباء أن الطفلة التي كانت تزن 2.3 كيلوجرام عند الولادة، تتمتع بصحة جيدة.

وولدت الطفلة لأم هندية تدعى «أرتي كوشواها» من محلية سيكندر كامبو في مستشفى كاملا رجا في ولاية ماديا براديش بالهند.

وقال مدير مجموعة مستشفيات جاياروجيا الدكتور «آر. إس. دكاد» "ولدت الرضيعة بـ4 أرجل ولديها تشوه جسدي".

وأضاف: "بعض الأجنة تولد بأعضاء زائدة، وهو ما يسمى Ischiopagus بلغة العلوم الطبية، ويحدث ذلك عندما ينقسم الجنين إلى جزأين، فيتطور الجسم في مكانين؛ والجزء السفلي أسفل الخصر لهذه الطفلة قد نشأ بقدمين إضافيتين، لكن تلك الساقين غير نشطة ولا يمكنها التحكم بها".

ووفقًا للدكتور دكاد: "يقوم أطباء قسم الأطفال الآن بفحص ما إذا كان هناك أي تشوه آخر في أي جزء من جسم الطفلة، وبعد الفحص - إذا كانت بصحة جيدة - فسيتم إزالة تلك الساقين من خلال الجراحة، حتى تتمكن من العيش حياة طبيعية".