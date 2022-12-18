جاردن أوف دريمز تقدم تجارب مميزة في موسم الأعياد

توفر جاردن أوف دريمز، الردهة المتوسطية العصرية، لضيوفها ملاذاً مريحاً وأنيقاً وفعاليات مسلية بعيداً عن صخب الحياة العصرية.

وتقدم الردهة الخارجية وجبات برانش يوم السبت المميزة وعرض لحظات الغروب والأمسية المخصصة للسيدات وغيرها. كما تتيح لضيوفها فرصة الاستمتاع بوقت الغروب مع مجموعة من الكوكتيلات الطبيعية الطازجة في ظل المساحات الخضراء الخاصة بها والمطلة على مياه المحيط وجزيرة بلو ووترز.

وتتيح جاردن أوف دريمز، الردهة الفاخرة في الهواء الطلق، لضيوفها فرصة قضاء وقت رائع بفضل موقعها المطل على المساحات الخضراء الخلابة وجميرا بيتش ريزيدنس وعين دبي، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية عند منتصف الليل. وتكتمل التجربة مع وجبات الطعام المخصصة لأمسية رأس السنة، والتي تضم تشكيلةً من الأطباق المتوسطية.