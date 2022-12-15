ميتة مؤلمة لشاب أردني.. وقع في خلّاط عصر الزيتون

لقي شاب أردني حتفه، امس، متأثرا بإصابات بليغة إثر سقوطه في خلاط معصرة زيتون شمال إربد.

وقالت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ عملت لمدة ثلاثة ساعات متواصلة حتى تمكنت من إخراجه من داخل الخلاط. ومن جهته قال مدير مستشفى اليرموك احمد العكور، إنه تم اتخاذ أقصى الإجراءات الطبية الممكنة لإنقاذ حياة الشاب (19)عاما، من خلال تدخلات جراحية قام بها 9 اختصاصيين وكادر فني وتمريضي معاون، إلا أنه فارق الحياة نتيجة الإصابات البليغة في أنحاء متفرقة من جسمه.

وفتحت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقا بالحادثة.