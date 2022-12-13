السجن لشاب امريكي صفع حصان الشرطة

أوقفت الشرطة الأمريكية شابا بقضية غير عادية، بعد أن صفع حصان شرطي دون سبب واضح في وسط مدينة سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن ضابطان كانا يقومان بدوريات في المنطقة على ظهور الخيل عندما أبلغ أحدهما عن رؤية رجل يقترب بيد واحدة مرفوعة، حسبما جاء في التقرير، وسار المدعى عليه بيده المفتوحة ليقوم بصفع مؤخرة حصان الشرطة . وأضاف التقرير " نظر المدعى عليه على الفور إلى الضباط وقال إنه لا يعرف أنه من ممنوع ضرب هذه الخيول".

وقال مسؤولون إنه تم القبض على المشتبه به وتحديد هويته على أنه شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من أوديسا، ويشير التقرير إلى أنه كان أعزل وليس مخمورا.

ووفقًا لشهادة خطية، فقد تم اتهامه بالاعتداء على حصان شرطة، وتعتبر هذه التهمة جنحة من الدرجة الأولى، وتنطبق على أي شخص "قام عن قصد بلمس أو ضرب أو التسبب في أذى جسدي لكلاب الشرطة أو كلاب مطاردة أو كلب سائر أو حصان شرطة" ، وفقًا للهيئة التشريعية للولاية.

وقال مسؤولو الشرطة أن الحصان " يعمل بشكل رئيسي في منطقة وسط المدينة (وهو) حاليًا واحد من ثلاثة خيول في وحدة دورية الخيالة التابعة للقسم".



وقعت حادثة مماثلة في أورلاندو في عام 2017 ، عندما صفع رجل من بيس بولاية فلوريدا ، حصان شرطة على مؤخرته أثناء قيامه بدورية ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، وتم القبض على المشتبه به حينها و "اتهم بأذية حصان شرطة ومقاومة الاعتقال".