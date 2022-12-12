«التمييز» الكويتية: الإعدام لقاتل فرح أكبر

أسدلت محكمة التمييز الكويتية الستار على واحدة من أشهر وأبشع جرائم القتل في الكويت، وقضت بإعدام المتهم بقتل فرح أكبر، وألغت حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد.

وبحسب ما نشره موقع جريدة القبس الكويتية، كانت محكمة أول درجة قضت بالإعدام شنقا بحق المتهم بخطف وقتل فرح أكبر في جريمة هزت المجتمع الكويتي، وخففت محكمة الاستئناف الحكم إلى المؤبد، وهو الحكم الذي ألغته محكمة التمييز وقضت مجدداً بإعدام المتهم.