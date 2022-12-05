محاكمة محمد رمضان بتهمة "سب وقذف عمرو أديب"

أعلن المحامي المصري طارق جميل سعيد عن تحديد جلسة يوم 20 ديسمبر الجاري لمحاكمة الممثل المصري محمد رمضان بسبب سب وقذف وتشهير ضد الإعلامي عمرو أديب.

وقال سعيد أن نيابة أكتوبر أحالت العرائض المقدمة منه بصفته وكيلا عن عمرو أديب ضد الممثل محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الإقتصادية.

وكانت محكمة مصرية قضت العام الماضي ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان، في الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي وكيلا عن رمضان، وطالب فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.