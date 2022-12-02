طيارة بريطانية ترسم الرقم 51 في سماء رأس الخيمة

رسمت الطيارة البريطانية المعروفة أمل لاريد، الرقم 51 في سماء إمارة رأس الخيمة، أمس، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات.

وشكّل الرقم لوحة جوية بديعة في سماء الإمارة، وظهرت بوضوح للمتابعين أعلى منطقة الجزيرة الحمراء، خصوصاً بالقرب من جزيرة المرجان، حيث ظهر الرقمان متوازيين، يصل بينهما عند قاعدة كل منهما خط أفقي.

وسبق للطيارة ذاتها رسم وجه الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا السابقة، جواً، في سماء مدن بريطانية، عبر بروفايل طوله 106 كيلومترات، وعرضه 63 كيلومتراً، عبر رحلة استغرقت ساعتَي طيران، وذلك في السابع من أكتوبر الماضي، ضمن حدث خيري، حظي بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام الأجنبية.