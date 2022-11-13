السياحة العلاجية.. ملاذات جاذبة لاستعادة العافية

يشير مفهوم السياحة العلاجية إلى السفر خارج البلد الذي يقيم به الشخص، من أجل تلقي الرعاية الطبية، ولاقت هذه السياحة اهتماماً بسبب عدم توافرها في بعض الأماكن. وتعدّ السياحة العلاجية مصدراً للجذب بسبب انخفاض تكاليفها، إذ إن كلفة الرعاية والعلاج والجراحة تكون أقل في بعض البلدان مقارنةً بغيرها، ومن الممكن أن تكون الكلفة لبعض الإجراءات الطبية أقل 90% في بلدان أخرى.

وشهدت تايلاند في السنوات الأخيرة تطوّرات كبيرة في تقديم الخدمات الطبية، إضافة الى زيادة عدد المنتجعات العلاجية، ومنها منتجع RAKxa.

ويعدّ هذا المنتجع واحة زمرّدية على طول نهر تشاو فرايا، إذ يقدّم برامج عافية أعدّها نخبة من الأطباء الرائدين عالمياً والخبراء في العلاجات التقليدية. كما يعتبر هذا الملاذ الوجهة الأولى من نوعها في مجال العافية في تايلاند، ويَعِدُ الضيوف بتجربة صحية متكاملة، من خلال برامج لمدة تراوح بين ليلة و14 ليلة، قائمة على تحقيق أهداف طويلة الأمد. تشمل برامج المنتجع التايلاندي علاجات YOUR DNA، وعلاجات الآثار طويلة الأمد لمرض «كوفيد-19»، وعلاجات تقوية المناعة، وعلاجات إزالة السموم، وعلاجات تعزيز صحة الأمعاء، ونظام إدارة الوزن، وحلولاً للوجه والجسم، إضافة إلى برنامج Discover RAKxa.

مخطط

ويوفر المنتجع لضيوفه مخططاً صحياً كاملاً يتيح للأطباء المعتمدين والمعالجين الشموليين من مركز «فايتال لايف»، التابع لمستشفى بمرونجراد الدولي، وصف خطة علاجية دقيقة بناءً على الباقات المتوافرة. ويتعاون أطباء «فايتال لايف» مع خبراء العلاجات التقليدية في مركز العافية الشامل التابع لمنتجع RAKxa، ما يضمن تجربةً متكاملةً تجمع ما بين العلم والتقاليد. وتشمل العلاجات المتكاملة في المنتجع، علاجات الطب التايلاندي التقليدي، وعلاجات الطب الصيني التقليدي، والعلاجات الأيورفيدية وممارسات الشفاء بالطاقة.

ولا يشبه المنتجع غيره من ملاذات الصحة والعافية، بل يَعِدُ كل من يزوره بنتائج تسهم في تحسين حياته، إذ يُصمّم برامج فردية قادرة على تحسين صحة الضيوف على جميع الصعد، بحيث تبدأ رحلة كل شخص مع تشخيص كامل، وفحوص مخبرية طبية واختبارات جسدية قائمة على أدلة.

علم وتقاليد

ويقدّم هذا الملاذ الفريد من نوعه علاجات على كل المستويات: جسدية، وعاطفية، وعقلية وروحية، بحيث تجمع ما بين الحكمة القديمة والممارسات الصحية الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية. وهنا سيتولى فريق بارع من الأطباء والأخصائيين توجيه الضيوف لتحقيق أهدافهم الصحية، وتمكين كل فرد من اتباع عادات صحية تحسّن أسلوب حياتهم بشكل جذري، عبر التوفيق بين التكنولوجيا والتقاليد.

ويتعاون فريق من الأطباء والأخصائيين المتمرّسين في مجال الصحة والعافية والتغذية والعلاج الجسدي مع الأفراد لتحديد أهدافهم وتحقيقها، ما يساعد كل ضيف للاستقرار على وزنه المثالي مع باقة مُصمّمة بحسب حاجات الضيوف، مثل برنامج إدارة الوزن، وبرنامج التخلص المكثّف من السموم، وبرنامج إعادة التوازن عن طريق الطعام.

للنساء

وأطلق مركز العافية الطبي المتكامل RAKxa أخيراً، في العاصمة التايلاندية بانكوك، برنامجاً تقليدياً شاملاً للعناية بالنساء، إذ يتألف من ثلاث خطوات ويركز حصرياً على صحة المرأة. ويقوم هذا البرنامج العريق على طب الأعشاب التايلاندي المعروف بفاعليته الكبيرة. وأثبت العلاج نجاعته في تجديد صحة المرأة في عقدها الثالث، بعدما يبدأ مظهرها ومزاجها وخصائصها الجسدية بالتغيّر نتيجة الولادة والتغيرات الهرمونية الأخرى. ويجمع العلاج التقليدي للعناية بالنساء في مركز العافية الطبي المتكامل RAKxa بين أحدث ما توصل إليه العلم وبين العلاجات التقليدية، وأساليب المداواة الطبيعية العريقة، وبالتالي، يُعدّ الخيار المثالي للنساء في الثلاثينات بعد الولادة، وأولئك اللواتي يردن تجديد نشاطهن واستعادة حيوية أجسامهن وأذهانهن وحواسهن. تسخّر العلاجات التقليدية للعناية بالنساء خبرات أطباء تايلانديين تقليديين، لتقديم مستوى غير مسبوق من الاسترخاء والمساعدة على استعادة الصحة.

منتجع RAKxa يَعدُ ضيوفه بتجربة صحية متكاملة، من خلال برامج لمدة تراوح بين ليلة و14 ليلة، قائمة على تحقيق أهداف طويلة الأمد.