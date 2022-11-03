نسخة من الدستور الأميركي بـ 30 مليون دولار

تُطرح نسخة نادرة من الدستور الأميركي الصادر عام 1787، في مزاد الشهر المقبل، مع تقديرات بأن يصل السعر إلى 30 مليون دولار، على ما أعلنت دار سوذبيز.

النسخة من هذا النص الدستوري الموقع في فيلادلفيا في 17 سبتمبر 1787، على يد «الآباء المؤسسين» للولايات المتحدة، بينهم جورج واشنطن وبنجامن فرانكلين وجيمس ماديسون، هي جزء من مجموعة خاصة، شأنها في ذلك شأن النسخة التي باعتها الدار العام الماضي مقابل 43 مليون دولار.

وقال الخبير في المخطوطات والكتب القديمة في دار المزادات الأميركية ريتشارد أوستن، لوكالة فرانس برس، إنه يرغب في أن يتولى فرد آخر أو مجموعة مسؤولية حفظ هذه الوثيقة البالغة الأهمية.

وتشير دار سوذبيز، المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي، إلى أنه لم يتبق سوى 13 نسخة معروفة من الطبعة الأولى لدستور الولايات المتحدة، فيما طُبع على الأرجح منه حينها 500 نسخة.