رجل يعيد كتابا استعاره جده قبل 84 عامًا ويدفع رسوم التأخير

قالت مكتبة بريطانية إن كتابًا تأخر عن موعد استحقاقه 84 عامًا أعاده حفيد الراحل - ودفع رسوم التأخير البالغة 21.14 دولارًا.

وقالت مكتبة إيرلسدون كارنيجي المجتمعية في كوفنتري بإنجلترا إن رجلاً يدعى بادي ريوردان زار المكتبة مؤخرًا لإعادة نسخة من كتاب "ريد دير" بقلم ريتشارد جيفريز.

وكان الكتاب قد تمت استعارته وختمه قبل 84 عامًا من قبل جد ريوردان ، ويليام هاريسون. وأخبر ريوردان مسؤولي المكتبة أنه وجد الكتاب بين متعلقات والدته المتوفاة مؤخرًا.

وقالت المكتبة إن ريوردان دفع مبلغ إجماليه 21.14 دولارًا - وهو مبلغ الرسوم المتأخرة التي كان الكتاب سيجمعها بالسعر المستخدم في عام 1938، حين تمت استعارته دون رجعة.