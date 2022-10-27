الموسم الـ 27 للقرية العالمية.. أيام أولى بأرقام قياسية

بأرقام قياسية لنسب أعداد الحضور استهلت القرية العالمية في دبي، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، الأيام الأولى من موسمها الـ27، وعلى مدى اليومين المنصرمين احتشد الآلاف عند بوابات الدخول، وكان في استقبالهم أسطول السيارات الخاص بفعالية رحلات العجائب، الذي يضم مجموعة من أكثر سيارات الأجرة شهرةً من حول العالم، إضافة إلى عروض أداء واستعراضات راقصة مليئة بالحيوية، وسط أجواء من الفرح والدهشة. وتم الترحيب بضيوف الأيام الأولى بإيقاعات الطبول المليئة بالحماس التي قدمتها فرقة «آينجا»، الكولومبية.

وتضم القرية أجنحة تمثل ثقافات لأكثر من 90 دولة، وتضم أكثر من 3500 منفذ للتسوق، وما يزيد عن 250 منفذ للمأكولات والمشروبات، والعديد من الأنشطة والوجهات الترفيهية، لتوفير أروع التجارب لجميع أفراد العائلة.