قتل صديقته في الشارع لسبب غريب

ألقت شرطة دالاس القبض على رجل بتهمة قتل شابة تبلغ من العمر 21 عامًا بعد أن انتصرت عليه في لعبة كرة السلة.

وقالت شرطة دالاس إن كاميرون هوغ «31 عاما»، متهم بالقتل فيما يتعلق بمقتل آسيا ووماك بالرصاص في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم استدعاء الشرطة بسبب إطلاق النار في شارع هاميلتون حوالي الساعة يوم الاثنين، 3 أكتوبر الجاري، حيث وجدوا الشابة على الرصيف مصابة بعدة طلقات نارية.

وأصدرت الشرطة مذكرة اعتقال لهوج، وأخبرت عائلة الفتاة شبكة «فوكس» أن هوج ووماك كانا صديقين. وأنهما لعبا مباراة كرة سلة، تحولت للعبة حماسية، وتبعها حديث معاكسات.

وتقول وثائق المحكمة أنه بعد تبادل هذه المعاكسات، كانت آسيا خارج المنزل تشاهد مباراة لكرة القدم حين وصل هوغ بشاحنته إلى مكان وجودها وخرج منها غاضبا.

وقال شاهد للشرطة أن آسيا وقفت مستعدة لمواجهة هوغ مرة أخرى. ولكنه دون أن ينبس ببنت شفة، صوب هوغ مسدسًا وأطلق عليها الرصاص مرتين في صدرها، وبعد أن سقطت أطلق النار مرتين أخريين ثم غادر، وحدد ذلك الشاهد فيما بعد هوغ بعد مشاهدته مجموعة من الصور.