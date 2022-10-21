«غوغل» تطلق خاصية للتحكم في الإعلانات

أطلقت «غوغل»، الرائدة عالمياً في الإعلانات الرقمية، خاصية جديدة لزيادة قدرة المستخدمين على التحكم في محتوى الإعلانات التي تظهر أمامهم أثناء تصفحهم الإنترنت.

وأقرّ نائب رئيس المجموعة المكلف شؤون الإعلان جيري ديشلر، بأن «الإعلان على الإنترنت يجب ألا يكون مصدر ارتياب أو إزعاج للمستخدمين».

ومن شأن الأداة الجديدة المسماة «تفضيلاتي الإعلانية» أن تتيح بسهولة تغيير التفضيلات الشخصية على محرك البحث وعلى «يوتيوب» خصوصاً. وسيتعين على مستخدمي الإنترنت «اختيار الموضوعات والعلامات التجارية التي يرغبون في إظهارها أو حجبها»، وأن «يديروا تفضيلاتهم الإعلانية من دون وقف أنشطتهم عبر الشبكة».

وتسعى المجموعة الأميركية العملاقة أيضاً إلى تقديم إعلانات أكثر ملاءمة لمستخدميها المقدّر عددهم بالمليارات، مع جعلها تظهر كجزء من الخلفية الرقمية للصفحة، في ظل المنافسة المتزايدة التي تواجهها «غوغل» من منصات مثل «تيك توك»، حيث تمتزج الإعلانات بالمحتويات الأساسية.

وتتيح الخاصية الجديدة أيضاً سهولة أكبر في إلغاء تفعيل التكييف الشخصي للإعلانات، واستثناء الإعلانات المرتبطة بموضوعات قد تكون حساسة.