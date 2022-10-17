حريق يحرم الكوريين الجنوبيين من «كاكاوتوك»

حُرِم أكثر من 50 مليون مشترك من خدمات تطبيق المراسلة الفورية الأكثر انتشاراً في كوريا الجنوبية «كاكاوتوك»، جرّاء حريق في مركز البيانات. والتطبيق مثبت على نحو 90% من الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية. وأشارت شركة «كاكاو» إلى أن 53 مليون شخص يستخدمونه في كل أنحاء العالم.

وتسبّبَ حريق اندلع أول من أمس بأضرار في مبنى في بانغيو (جنوب سيؤول)، يضم خوادم كاكاو. وأوضحت الشركة أن الحريق أدى إلى اضطرابات كبيرة في الخدمة، امتدت إلى أمس. وأعربت الشركة عن اعتذارها للمستخدمين، علماً بأن خدماتها تشمل أيضاً تطبيقات الخرائط، والمدفوعات عبر الإنترنت، وطلب سيارات الأجرة، وما إلى ذلك، وتؤدي تالياً دوراً مهماً في الحياة اليومية للكوريين الجنوبيين. وطلب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إجراء تحقيق، واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحادث. وأبدى في بيان «الحزن الشديد بسبب الإرباك والأضرار التي لحقت» بمواطنيه. وقال «إضافة إلى تحديد السبب الدقيق للحريق، ينبغي الإعداد بعناية لتدابير وقاية من الحوادث».