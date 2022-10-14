ليبيا: أفعى تتسبَّب بحادث سير مروّع وهي تقطع الطريق ( فيديو )

في حادث سير غريب ونادر من نوعه تسبّبت أفعى "كوبرا" كانت تقطع الطريق باصطدام مروّع في مدينة القبّة شرق ليبيا.

ويظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف وقع الحادث عندما أبطأت سيارة على الطريق، بجوار سيارتين متوقفتين، فيما كانت الحية تتحرك على الطريق.

وكان قائد السيارة يبطئ ليحاول تفادي دهس الأفعى، التي كانت تقطع طريقاً رئيسياً مزدحماً بالمركبات، وخلال ذلك جاءت سيارة مسرعة، وفقد السائق التحكم في عربته عندما فوجئ بالسيارة أمامه، فاصطدم بالسيارة التي أمامه وسيارة أخرى متوقفة، وكان التصادم قويًا ما تسبب بتهشم ثلاث سيارات.