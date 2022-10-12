مهرجان الأضواء ديوالي.. عروض وجوائز وألعاب نارية

ينطلق بعد غدٍ في دبي مهرجان الأضواء (ديوالي)، بباقة من الفعاليات المميزة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى فرص ربح جوائز ومشاهدة عروض الألعاب النارية، والتي تستمر حتى 28 الجاري.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تنظم المهرجان بالتعاون مع قنصلية الهند في دبي، عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، في منطقة السيف على خور دبي. وقال القنصل العام للهند بدبي الدكتور أمان بوري: إن «المهرجان اكتسب في دبي على مر السنين شعبية واسعة بين السيّاح والمقيمين، الذين يستمتعون بمجموعة من الفعاليات وتجارب التسوق».

من جانبه، أكد مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، أن «المهرجان يحتفي بالتنوّع الثقافي الذي تتميز به دبي، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك بالروابط القوية والتاريخية مع الهند وشعبها»، مشيراً إلى أن احتفالات «ديوالي» ستعم أنحاء المدينة مع فعاليات غامرة وعروض الألعاب النارية والاستعراضات وصفقات التسوّق الجذابة.