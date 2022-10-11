حوت يحيي ركاب قارب على طريقته الخاصة.. فيديو

التقطت عدسات الكاميرات لحظات غير عادية لحوت توقف قليلاً عند قارب في مضيق ساندي على ساحل فريز بكوينزلاند الأسترالية حيث ظهر وكأنه يرحب بركاب القارب.

وتوضح اللقطات الحوت وهو يقترب مباشرة إلى القارب بينما كان ينفث الماء من فتحة النفث.

يذكر أنه يوجد على قمة رأس الحوت فتحة يمكن النظر إليها كأنف وهي فتحة النفث، وخروج الماء من فتحة النفث في الحوت يمثل هواء الزّفير المحمّل بثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من رئتيه، حيث أن الحوت حيوان ثديي يتنفس الهواء الجوي مثل البشر لكنه يعيش في الماء، لذلك فإنه يضطر للصعود إلى السطح ليتنفس، ولكي يتمكن من استنشاق الهواء الغني بالأكسجين يجب أولاً أن يبدأ بالزفير ويتخلص من معظم الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون الموجود في الرئتين، وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس واحد فقط يتخلص من 80-90% من حجم الهواء في الرئتين، حيث يُخرج الحوت الماء بقوة وسرعة الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون، فيندفع هذا الهواء فوق رأسه، ولأن هواء الزفير يكون دافئاَ مقارنةَ بالهواء الخارجي البارد فيتكاثف بخار الماء ويتحول إلى ماء سائل وهو ما يظهر كنافورة ماء.