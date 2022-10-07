من الممنوع عليهم تناول الجزر؟

أوضحت خبيرة تغذية روسية أن الجزر مفيد للجلد والقلب والأوعية الدموية، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد. ولكنه يصبح ضارا في حالات الإصابة بأمراض الكبد، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وقالت الدكتورة أولغا كورابليوفا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "إذا كان الكبد مصابا، فإنه لن يتمكن من امتصاص الكاروتين. كما أن من بين موانع تناول الجزر الأخرى - قرحة المعدة والأمعاء وكذلك التهاب جدران الأمعاء الدقيقة".

وأضافت "عند شراء الجزر يجب الانتباه إلى أن يكون سطحه ناعماً وغير رخو وألا توجد اي بقع أو تشققات على سطحه، لأنها تشير إلى تلف اللب".