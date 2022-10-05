رحلات سياحية بالعبرات الكهربائية في القرية العالمية اعتبارا من 25 أكتوبر

توفّر هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتبارا من يوم 25 أكتوبر الجاري رحلات سياحية على متن العبرات الكهربائية لضيوف القرية العالمية وذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم السابع والعشرين للقرية 2022 – 2023.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة إن الهيئة تسعى دائما إلى توفير خدمة العبرة الكهربائية مع انطلاق فعاليات القرية العالمية كل عام خاصة مع وجود إقبالٍ كبير على استخدامها من قبل الجمهور، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في القرية العالمية ويتيح لروادها وضيوفها وزوارها تجربة متميزة في استخدام عبرات تعمل بالطاقة المتجددة وهو ما ينعكس على راحة الجمهور سواء من المقيمين أو الزائرين.

وأضاف الهاشمي : “ اعتمدنا خطة تشغيل عبرتين اثنتين تعملان بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية في موسمها الحالي حيث لاقت هذه الخدمة إقبالا كبيرا طوال المواسم الماضية للقرية”.

وأشاد بالدور الذي تؤديه القرية العالمية في تنشيط وتعزيز الحركة السياحية في الموسم الشتوي من كل عام، مؤكداً أن الهيئة تحرص دائما على دعم الحركة السياحية في إمارة دبي من خلال توفير وسائط نقل جماعي متعددة ومنها وسائط النقل البحري المتمثّلة بالعبرات بأنواعها وفيري دبي والباص والتاكسي المائيين.