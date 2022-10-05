القبض على لص متسلسل مدمن على ملابس «سبونج بوب»

أعلنت الشرطة في منطقة تولسا في الولايات المتحدة الأمريكية، القبض على لص مطلوب، بعدما استدلت عليه بسبب إدمانه الغريب على ارتداء جوارب وسراويل «سبونج بوب»، تشبها بالشخصية الكرتونية الشهيرة.

وقالت إدارة شرطة تولسا في بيان وفقا لشبكة «غراي نيوز» إن ضباط الشرطة اعتقلوا إدوارد برايس، المعروف باسم «سماك مان»، في 16 سبتمبر الماضي في شقته بتهمة القيام بعدة عمليات سطو.

وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير عن خمس عمليات سطو مختلفة في مجمع شقق بين يوليو تموز والشهر الحالي. وكانت جميع عمليات السطو متشابهة في طبيعتها، حيث تم فتح الباب الأمامي وسرقة الأشياء بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية والبنادق.

في عدد قليل من عمليات السطو، شوهد المشتبه به يرتدي سروالا قصيرا وجوارب برسوم سبونج بوب.

ولاحقا عثر عناصر الشرطة أثناء تفتيش شقة برايس على المزيد من ملابس سبونج بوب داخل آلة مجفف الشقة.

واستعادت الشرطة أيضًا العديد من أجهزة التلفزيون والهواتف وأجهزة آيباد وأجهزة لوحية وبنادق وذخيرة وأجهزة توجيه الإنترنت وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الشقة التي كان يقيم فيها برايس حيث تمت إعادة العديد من العناصر المسروقة إلى أصحابها.

تم توجيه تهمة إلى برايس بثلاث تهم تتعلق بالسطو من الدرجة الثانية، وإخفاء الممتلكات المسروقة عن عمد وحيازة سلاح ناري. وقالت الشرطة إن برايس مجرم أدين سابقًا.

وتهكمت الشرطة على اللص في منشور على شبكة «فيسبوك» بعد الإعلان عن عملية القبض عليه قائلة «لمعلوماتكم، شقة المشتبه به لم تكن موجودة في ثمرة أناناس تحت البحر». وذلك في إشارة لمنزل الشخصية الكرتونية في العمل التلفزيوني الشهير.