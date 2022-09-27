مدينة إكسبو دبي.. «ما أحلى الرجوع إليها»

أطلقت مدينة إكسبو دبي التذكرة المميزة التي تتيح اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل الدخول إلى عدد من الوجهات المتميزة في مدينة إكسبو دبي.

وتتيح التذكرة المميزة (120 درهماً، وهي صالحة للاستخدام ليوم واحد) لحامليها زيارة أجنحة الرؤية والمرأة وتيرّا وألِف، وتشمل لاحقاً المزيد من الوجهات التي ستفتح أبوابها في مدينة إكسبو دبي، ويمكن الحصول عليها من منافذ بيع التذاكر الموزعة في مدينة إكسبو دبي وعبر الإنترنت على الموقع www.expocitydubai.com. ويمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل وأصحاب الهمم زيارة الأجنحة دون مقابل بعد حصولهم على تذكرة مجانية من أحد منافذ بيع التذاكر في المدينة.

ويمكن للزوار الدخول والتنزه في أرجاء المدينة ومشاهدة الشلالات السريالية وعروض ساحة الوصل اليومية من مطلع أكتوبر المقبل، بينما يتطلب حضور الفعاليات التي ستستضيفها ساحة الوصل في المستقبل الحصول على تذاكر خاصة سيعلن عن أسعارها كلّاً على حِدَة قبل موعد كل فعالية.

وتفتح أجنحة الرؤية والمرأة وتيرّا وألِف أبوابها يومياً من 10 صباحاً إلى السادسة مساءً، وتوفر زيارة الأجنحة الأربعة للزوار تجربة استثنائية ملؤها الإلهام، انطلاقاً من عرض مميز لرؤية قائدٍ حَول دبي لواحدة من أبرز مدن العالم، مروراً بدور المرأة في مسيرة التقدم في المنطقة، والتركيز على الحلول الناجعة لحياة أكثر انسجاماً مع الطبيعة، وصولاً إلى أهمية التنقل في تعزيز التواصل ودعم مسيرة التقدم البشري.

واستُلهم جناح الرؤية من حياة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يتعرف الزوار على نشأته والتجارب التي أثرت في رؤيته لمدينة دبي.

بينما يُظهر جناح المرأة مبدأً مهماً هو «عندما تزدهر المرأة، تزدهر الإنسانية»، ويحتفي بإنجازات المرأة ونجاحاتها، مع تسليط الضوء على التحديات التي مازالت تواجهها.

ولأن مدينة إكسبو دبي هي مدينة مستقبلية مستدامة تسخر التكنولوجيا وتتمحور حول الإنسان، فإن «تيرّا» مثال واضح عن مستقبل المباني المستدامة يحقق اكتفاءً ذاتياً بنسبة 100%، إذ يولد الطاقة من أشعة الشمس ويحصل على المياه التي يحتاجها من الأمطار ورطوبة الهواء، ويقوم بتدوير المياه واستخدامها في الري.

بينما يُعرّف «ألِف» مفهوم التنقل القائم على الابتكار، وينقل المستكشفين عبر الزمن وعبر آفاق جديدة لاكتشاف كيف كان التنقل أساساً للتقدم البشري عبر التاريخ ومكّن رغبتنا المتزايدة في تجاوز حدود المألوف والمعروف.

زيارات مدرسية

رحبت مدينة إكسبو دبي بعودة الزيارات المدرسية إلى المدينة، مع برامج وأسعار تذاكر خاصة تقدم حصرياً لقطاع التعليم. وتتوافر المزيد من المعلومات عن برنامج إكسبو للمدارس وعروضه الجديدة عبر www.schools.expocitydubai.com.

• 4 أجنحة يمكن للزوار التجول فيها والاطلاع على ما تقدمه من 10 صباحاً إلى السادسة مساءً.