«بغداد الدولي للمسرح»..21 عرضاً أجنبياً و155 عرضاً عربياً

كشف مهرجان بغداد الدولي للمسرح أنه استقبل 215 عرضاً للمشاركة في دورته الثالثة بينها 21 عرضاً أجنبياً و155 عرضاً عربياً و39 عرضاً عراقياً.

وأضاف أن لجنة المشاهدة اختارت 24 عرضاً للتنافس في الدورة التي تنعقد في الفترة من العشرين إلى الثامن والعشرين من أكتوبر تحت شعار «المسرح يضيء بالحياة».

وأكد المهرجان أن اللجنة «راعت في اختيارها معايير الجودة الإبداعية والجمالية والانفتاح على مختلف الأساليب الراسخة والحديثة لتعطي تنوعاً وثراء للاختيارات التي تمت».

وتشمل الاختيارات ستة عروض عراقية هي «خلاف» إخراج مهند هادي و«طلقة رحمة»، إخراج محمد مؤيد، و«أنا وجهي» إخراج عواطف نعيم، و«25 ريختر»، إخراج علاء قحطان و«4:48» إخراج مهند علي، و«أمل» إخراج جواد الأسدي.

كما تشمل خمسة عروض أجنبية من فرنسا وبلجيكا وإيران وروسيا وأوكرانيا إضافة إلى 13 عرضاً عربياً من الكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن وفلسطين ومصر والسعودية وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وسورية.

وفي وقت سابق أعلن المهرجان الذي تنظمه دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، أن الندوة الدولية للدورة الثالثة ستبحث «إشكالية التمسرح وممكنات التلقي» عبر ثلاثة محاور هي «مرجعيات التمسرح، وراهن التمسرح، وآفاق التمسرح».

وينظم المهرجان مسابقة للنص المسرحي للمؤلفين العراقيين تقدم لها 32 نصاً قبل أن تختار لجنة التحكيم 11 منها للقائمة القصيرة بينما ستذهب الجائزة إلى أفضل ثلاثة نصوص متنافسة.