«الفطيم لكزس» تطلق برانش السبت في «إنترسكت باي لكزس»

يستضيف «إنترسكت باي لكزس» برانش السبت الجديد كل يوم سبت من الساعة الواحدة ظهراً حتى الرابعة بعد الظهر، ليتيح لضيوفه الكرام تجربة نابضة بالحياة تخاطب الحواس، تعكس فلسفة التصميم التي تنفرد بها «لكزس»، حيث يتسنّى للضيوف التفاعل مع جوهر هذه العلامة المرموقة دون الحاجة إلى الجلوس وراء مقود سيارة من «لكزس».

وتشمل قائمة طعام برانش السبت باقة من المقبلات التي يحلو تشاركها، إلى جانب منضدة سلطات غنية، وألذ الخيارات المنوّعة للأطباق الرئيسة، والختام مسك مع طبق التحلية الغني بالمفاجآت، وتكتمل هذه التجربة مع الموسيقى الحية والديكور المميّز الذي يلهم الضيوف في فسحة تنبض بأسلوب حياة الرفاهية الذي اقترن باسم «لكزس»، بدءاً من التصميم والهندسة المعمارية وصولاً إلى التكنولوجيا المتطوّرة وأكثر.

وتتغنّى قائمة البرانش الراقية بأشهى الأطباق الآسيوية، التي تشمل: السوشي والمقبلات الباردة والساخنة، إلى جانب تشكيلة غنية من المشروبات. ويبدأ برانش السبت في مطعم «إنترسكت باي لكزس» من استيراد أجود المكونات، فتضمّ القائمة مأكولات محضّرة على الأصول مع لمسة حِرفية استثنائية.

يحلو تشارك طبق المقبّلات مع الأحباء، ويشمل الإيدامامي سمبال، التي تقدم بنسختيها مع صلصة التشيلي الإندونيسية الحارة أو المملحة غير الحارة، وكارابتشيو السلمون، والبطاطا الحلوة.