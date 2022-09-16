موسم منتجعات حتّا الخامس.. رحلة ممتعة ومغامرات وإقامة مميّزة

افتتحت منتجعات حتّا من دبي القابضة، موسمها الخامس مع مجموعةٍ واسعة من عروض الإقامة المميزة، وباقات الأنشطة الترفيهية والمغامرات المختلفة. وتستعد وجهة السياحة البيئية هذه لاستقبال مستوياتٍ قياسية من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، للاستمتاع بالمناظر الخلابة في ظل درجات الحرارة المعتدلة، التي تُعرَف بها جبال الحجر، وبالأنشطة المتنوّعة، وخيارات الطعام العديدة خلال هذا الموسم.

وتستكمل الوجهة نجاحها بعد استقبال أكثر من 1.25 مليون زائر في عام 2021، بمن فيهم أكثر من 200 ألف زائر من 125 دولة، أقاموا في منتجعات حتا، مع إطلاق مغامرة «مسارات الحبال متعددة الأغراض» الجديدة كلياً، والتي تلبّي تطلّعات الصغار والكبار من الباحثين عن أجواء المغامرة. كما تتيح الوجهة لعشاق رياضة اليوغا الاستمتاع بجلساتٍ استثنائية صباحية ومسائية، وسط إطلالاتٍ خلابة على مناظر شروق الشمس وغروبها.

أنشطة ترفيهية متنوعة

وإلى جانب «مسارات الحبال» الجديدة و«جلسات اليوغا»، تشمل قائمة الأنشطة الترفيهية الانزلاق المزدوج بالحبال، وركوب الدراجات الجبلية والدرّاجات الإلكترونية رباعية العجلات للطرقات الوعرة «روفرز»، وركوب الخيول والجمال، وتسلّق الصخور، وتجارب التحليق المظلّي، وخوض المسارات الجبلية، وتجربة قوارب التجذيف «الكاياك» والقوارب المجهزة ببدّالات، بالإضافة إلى توافر أنشطة رياضات التدحرج بالكرة (زوربينغ كرة القدم)، و«رماية السهام» و«رمي الفؤوس» والمنزلقات المائية «حتّا دروب إن» وغيرها كثير.

مكانة مميزّة

وقال رودي سوبرا، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في دبي القابضة: «تحظى حتّا بمكانة مميزّة في قطاع السياحة الشمولية في دبي، باعتبارها وجهةً سياحيةً بيئية مستدامةً، تجتمع مع المرافق الحضرية في دبي، لتكْملا معاً المشهد السياحي الرائد للإمارة. ومع بداية الموسم الخامس لمنتجعات حتا ومركز الأنشطة التابعة لها (وادي هب)، نؤكّد أنّ النمو السنوي في عدد الضيوف الذين اختاروا الإقامة معنا هو دليلٌ واضح على جاذبية المنطقة الكبيرة للباحثين عن المغامرة والاسترخاء، ونتطلع إلى نجاح موسم جديد يحقق أرقاماً قياسيةً، من حيث عدد الزوار، ويعزز الإمكانات الفريدة للمنطقة».

أكبر محمية طبيعية

ويحظى الضيوف هذا الموسم وللمرة الأولى بفرصة الاستمتاع بوجبة فطور شهية في أكبر محمية طبيعية في الإمارة، عند إقامتهم في منتجعات حتّا. وتتضمّن خيارات الإقامة سدر تريلرز في منتجعات حتّا، المقطورات الفندقية الأولى من نوعها في المنطقة؛ ودماني لودجز في منتجعات حتّا، سلسلة الأكواخ الجبلية المريحة التي توفّر الخصوصية؛ والكرفانات في منتجعات حتّا، وهي مجموعة من المقطورات الفاخرة المصمّمة بحسب الطلب والمناسبة للعائلات، ودومز في منتجعات حتّا، وهي مجموعة من الخيم الفاخرة وسط مناظر بانورامية خلابة.

شراكة

تعتبر منتجعات حتّا شريكاً رئيساً لتيكت، برنامج المكافآت الأول من نوعه الذي يتيح لأعضائه كسب واستبدال النقاط فورياً وبكل بساطة، ولذا فإن ضيوف هذا الموسم سيحظون بفرصة كسب نقاطٍ فورية بنسبة 3% من قيمة كل حجز يقومون به عند تسجيلهم أولاً في تطبيق برنامج المكافآت تيكت Tickit Rewards وربط البطاقة البنكية التي يودون استخدامها لحجز الإقامة بالتطبيق. وسيحظى ضيوف منتجعات حتّا الحاملين لبطاقة Visa الائتمانية أو الخصم البنكية الصادرة من الإمارات بشكل خاص على فرصة الفوز برحلة شاملة مدفوعة التكاليف لشخصيْن لكأس العالم (FIFA قطر 2022)، إذا قاموا بحجز إقامتهم لهذا الموسم حتّى تاريخ 25 سبتمبر 2022، باستخدام بطاقة Visa الائتمانية أو الخصم البنكية التي تم ربطها بالتطبيق. وكل 100 درهم يتم إنفاقها باستخدام بطاقة Visa المسجّلة في التطبيق تخوّل عضو تيكت للدخول في السحب لمرة واحدة.

رحلات نهارية

يمكن للزوار الذين يودون زيارة المكان على شكل رحلات نهارية حافلة بالتشويق والمرح، أو من هم مهتمون بجلب خيمهم ومقطوراتهم الخاصة للتخييم في الهواء الطلق، الاستمتاع بخيارات طعام متنوّعة، بما فيها وايلد كافيه، الذي يقدم مجموعةً من الوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى عربات الطعام مثل سدر بايتس وتيست أوف حتّا ودماني بايتس، وهي جميعها تابعة لرواد الأعمال المحليين، وبالتالي فزيارتها توفّر دعماً مباشراً لمجتمع حتّا المحليّ النابض بالحياة.

تستعد وجهة السياحة البيئية لاستقبال مستويات قياسية من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين.

قائمة الأنشطة الترفيهية تشمل الانزلاق المزدوج بالحبال، وركوب الدراجات الجبلية والإلكترونية.

1.25

مليون زائر في عام 2021.