تعاون بين «دبي للثقافة» ومركز جمعة الماجد

وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) اتفاقية تعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بهدف استكمال جهود توثيق التراث، والنهوض بالقطاع الأدبي وترسيخ حجم حضوره، كونه من المجالات الإبداعيّة الواعدة في إمارة دبي.

وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في الهيئة، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، ومدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الدكتور محمد كامل جاد.