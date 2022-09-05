سائل للجلي بدل العصير في دار رعاية مسنين

قالت مصادر في الشرطة الامريكية إن امرأة تبلغ من العمر 93 عامًا توفيت وتم نقل اثنين آخرين إلى المستشفى بعد شربهم لسائل غسيل الصحون في منشأة للمسنين في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية)

وذكر موقع "بزفيد" الأمريكي أنه تم استدعاء ثلاث سيارات إسعاف إلى المنشأة ليلة الأحد لمعالجة النزلاء الذين شربوا "عن طريق الخطأ" سائل غسيل الأطباق بدلاً من العصير. ثم أُعلن عن وفاة أحد السكان في المستشفى.

وأعلنت المنشأة أنها تعمل مع السلطات المحلية ، بينما قالت إدارة شرطة سان ماتيو إنها تحقق في القضية. ولم يرد قسم الشرطة على الفور على طلب للحصول على مزيد من المعلومات.

وقال بيان صادر عن المنشأة أنه "عندما حدث ذلك، اتصل موظفونا على الفور بالسلطات، وتم نقل النزلاء إلى المستشفى للتقييم والعلاج". "نحن نجري تحقيقنا الداخلي الخاص، وتم إيقاف الموظفين المعنيين حتى انتهاء هذا التحقيق، وسنواصل العمل مع الشرطة وإدارة الخدمات الاجتماعية لمراجعة وتقييم الحادث بشكل كامل، وبعد ذلك سنتخذ إجراءات إضافية حسب الحاجة "، لكن امرأة مسنة توفت عن عمر 93 عامًا بعد أن عانت من "تقرحات شديدة في فمها وحنجرتها ومريئها".

وشككت ابنة المرأة المتوفاة برواية المشفى التي ادعت أن العجوز تناولت بالخطأ "محلول تنظيف قلوي يأكل البروتين مشيرة أن والدتها لا تستطيع إطعام نفسها، وشككت فيما إذا كان بإمكان مرضى الخرف الآخرين أيضًا. "كثير من الناس مثل أمي، عليك أن تمسك كوبًا في فمها وتضعه في فمها"

وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث، لتحديد إن كان مدبرا أم نتيجة إهمال.