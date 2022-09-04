الأولى عالمياً.. دبي تتصدّر الوجهات السياحية الأكثر مشاهدة على «تيك توك»

تصدّرت دبي الوجهات السياحية الأكثر شعبية على مستوى العالم، على منصّة «تيك توك» الشهيرة للتواصل الاجتماعي، حيث حصدت مقاطع الفيديو على المنصّة، التي ذُكر فيها اسم الإمارة، 81.8 مليار مشاهدة، بحسب مؤشر «وورلد إنديكس» للسفر لعام 2022. وتفوّقت دبي في الترتيب على مدن عالمية، مثل نيويورك ولندن وإسطنبول. وحلّت ولاية نيويورك الأميركية في المرتبة الثانية بـ59.5 مليار مشاهدة. وجاءت لندن في المرتبة الثالثة بـ38.6 مليار مشاهدة، تلتها مدينة إسطنبول بـ34 مليار مشاهدة.

وباتت دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية على مستوى العالم التي يرغب الأشخاص من كل أنحاء الكرة الأرضية في زيارتها لقضاء عطلاتهم السنوية بها، والتمتع بشمسها، كما عزّزت دبي مكانتها وجهة أولى للسياحة على مستوى العالم، والمدينة الأكثر أماناً وسلامة، والأفضل للعيش في العالم.

يشار إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كشفت عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين للنصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 7.12 ملايين زائر دولي بين شهري يناير ويونيو 2022، مقارنة بـ2.52 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 183%.