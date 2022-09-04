سويسرا: ارتفاع الحرارة يذيب أنهاراً جليدية عمرها 7000 سنة

فقدت بعض الأنهار الجليدية الصغيرة في سويسرا كميات كبيرة من جليدها الصيف الجاري، وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، ما أجبر العلماء على إنهاء بعض برامجهم الخاصة بالقياس، حيث إنه لم يتبق أي جليد. وقال ماتياس هانس، الذي يترأس شبكة «جلاموس» لقياس الأنهار الجليدية: «ما نراه أقوى من أي شيء اعتقدنا أنه ممكن حتى الآن». وأضاف هانس أن «بعض طبقات الجليد في نهر (كورفاتش) الجليدي، التي تشكلت قبل نحو 7000 عام، ذابت أيضاً». ويقيس علماء برنامج «جلاموس» الأنهار الجليدية، منذ عقود، ويقيّمون مستويات حجم الثلج في الشتاء وذوبان الجليد في الصيف.